"ميتشو" يعلن التشكيل الرسمى للزمالك لمواجهة مازيمبي

محمد عبد الحارس
أعلن الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك تشكيل فريقه لمواجهة مازيمبي الكونغولى فى افتتاح مشوار الفريق بدورى أبطال أفريقيا
فى حراسة المرمى: محمد عواد
فى خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدى "الونش" - محمود علاء - حمدى النقاز
فى خط الوسط: فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي
فى خط الهجوم: مصطفى محمد
ويجلس على دكة الاحتياطي: محمد أبو جبل - مصطفى فتحى - شيكابالا - محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى - عمر السعيد - محمد حسن.
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