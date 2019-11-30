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الأرصاد: أمطار الأحد والاثنين وشبورة على الطرق

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متابعات - أمينة عبد العال

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أكد مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين، أنه بالرغم من التقلبات الجوية إلا أننا ما زلنا في فصل الخريف، وأن الشتاء سيبدأ بعد أكثر من شهر.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الأحد والاثنين المقبلين سيشهدان سقوط أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق في شمال الدلتا خاصة محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

ولفت إلى أن فرص تكوين الشبورة الكثيفة مستمرة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، خلال الصباح الباكر، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 24 درجة علي القاهرة ومحافظات الوجه البحري وتكون 25 على محافظات شمال الصعيد، و28 جنوب الصعيد.

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