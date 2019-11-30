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"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

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بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

المصريون ـ متابعات

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ؤالتموينية سيطبق اعتبارًا من الأحد المقبل، موضحا أن سعر الزيت أصبح 17 جنيها أي انخفض جنيهين، والسكر 8،5 جنيه، والدقيق 6،5 جنيه، والأرز أصبح 8 جنيهات.
وأضاف "رزين"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة،أن هناك عدة أسباب أدت إلى خفض أسعار تلك السلع، منها انخفاض سعر الصرف الفترة الأخيرة، وتراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين، وزيادة المعروض في الأسواق.
وتابع أنهم يعدون تقرير شهري عن حركة السلع وأراء المواطنين، مؤكدًا أن المواطنين يشعرون بارتياح من الأسعار خاصة من يصرفون بالبطاقات التموينية، موضحًا أنه تم تخفيض أسعار 4 سلع استراتيجية بنحو 12،5%.


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