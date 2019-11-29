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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والنجم الساحلي

الرياضة

النجم الساحلي والاهلى
صورة آرشيفية

أمير سعد

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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وكانو سبورت

المصريون

الاهلى

النجم الساحلى

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والنجم الساحلي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

وجاءت بداية المباراة هادئة إلى حد ما وأن كان صاحب الأرض قد بدأ ينشط تدريجياً ويبدأ الهجوم على مرمى محمد الشناوي وسقط عمرو السولية للاصابة وتوقف اللقاء لمدة قصير تلقي خلالها اللاعب العلاج ثم عاد للمشاركة في المباراة.

تدريجياً نشط أداء الاهلي عن طريق رمضان صبحي وأجاي لكن السيطرة الأكثر فاعلية كانت للفريق التونسي عن طريق ياسين الشيخاوي وسالتو والحناشي.

وفي الدقيقة 13 يشهر الحكم البتسواني بطاقة حمراء لأيمن اشرف لعرقلة لاعب النجم الساحلي وسط أعتراض لاعبي الاهلي لكن الحكم الببتسواني جوشوا بوندو رفض الإمتثال لطلب لاعبي الاهلي واصر على طرد أيمن اشرف.

بمرور الوقت واصل الفريق التونسي ضغط على الاهلي مُستغلاً النقص العددي في صفوف المار الأحمر لكن دفاع الاهلي تصدى لهذه الهجمات ، وشارك محمد هاني بدلاً من وليد سليمان في الدقيقة 29.

عاد اللعب وسط الملعب وتراجعت الخطورة على مرمى الفريقين وحاول رمضان صبحي وأجاي والشحات شن هجمات على مرمى الشناوي كما ضغط الشيخاوي وسالتو بحثاً عن تسجيل هدف التقدم ونال أجاي بطاقة صفراء للخشونة بعدها ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

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