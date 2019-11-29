فيديو.. «مدحت صالح» يطعم قطط الشوارع

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مدحت صالح
مدحت صالح

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في لفتة إنسانية، ظهر الفنان مدحت صالح في مقطع فيديو، بينما يقوم بإطعام القطط في الشارع.

ويظهر المطرب في المقطع الذي نشره نجله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بملابس البيت بينما يضع الطعام الذي حمله من منزله إلى القطط المنتشرة حول منزله.

وكان "صالح" أهدى مؤخرًا أغنية "عايش وحدك"، وهي إحدى أغنيات ألبومه الأخير، "بنت القلب" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبدالواحد للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية في 7 نوفمبر الجاري.

ونشر فيديو للأغنية تظهر مع لقطات للنجم الراحل، والذي يظهر وهو يقول: "لما البني آدم بيكون لوحده تمامًا أكيد دهب بيبقى صعب عليه".

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