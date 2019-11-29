» المقاولون العرب يتصدر الدوري بعد الفوز على الجونة

29 نوفمبر 2019 - 07:30 م

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا هامًا على الجونة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بأداء متوسط المستوى، قبل أن يخطف محمد سالم الانتصار للذئاب بهدفين في الدقيقتين 72 و84 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 13 نقطة في صدارة جدول الدوري العام، فيما توقف رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.