  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:46 م
بحث متقدم
قطر

«خليجي 24».. بث مباشر لمباراة قطر واليمن

بصمة

البرلمان يواجه «تزويغ» الطلاب من المدارس بـ«البصمة»

بن سلمان

أخوكم "بن سلمان" تحدث ضجة حول ولي العهد السعودي

سد النهضة

اجتماع مهم في القاهرة بشأن سد النهضة

معبرة

تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي.. وتبتزه ماديًا؟

محمد صلاح

جلسة مصيرية لـ«كلوب» مع محمد صلاح

المذيعة العراقية

بالفيديو.. مذيعة عربية تنهار بالبكاء بسبب مسئول كبير

بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

تعبيرية

حبس مغن شهير في فضيحة نشر فيديوهات جنسية

موقع الحادث

قتيل وجرحى في حادث طعن بلندن

في القليوبية..

تعيين 2574 فردًا بمكاتب تشغيل القوى العاملة

الحياة السياسية

محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصر تتابع ملابسات مصرع 5 مواطنين بالكويت

#

"القوى العاملة" توقع اتفاقية بصرف علاوة 10% للقطاع الخاص

#

«القوى العاملة»: 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل

#

«القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالسعودية

القليوبية

القوي العاملة

مكاتب تشغيل

بلغ عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2574 معينا، منهم 42 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من بين 7059 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 287 فرصة عمل تم اتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.

حيث تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من فتحي دسوقي مدير المديرية ، أشار فيه إلي أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2074 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 2040 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، فضلا عن توثيق 4 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و31 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وذلك خلال أكتوبر 2019.

وقال مدير المديرية، إنه فى مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 133 تصريحًا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 35 مؤهلات عليا، و59 متوسطة، و7 فوق المتوسطة، و32 بدون مؤهل.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» المقاولون العرب يتصدر الدوري بعد الفوز على الجونة
» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي
» العراق يتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 24»
» هشمت قدمه.. «معلمة» تعتدي على طالب مستخدمة عكازه
» كافر أم مذنب؟.. مفتي الديار يحسم الجدل حول الانتحار
» الأهلي بـ«الأسود» أمام النجم الساحلي
» "عبد المهدي" يعتزم الاستقالة من رئاسة الحكومة العراقية
» بالفيديو.. أفراد أمن يتحرشون بشابة أثناء القبض عليها بلبنان
» «فيفا» يقرر إقامة قرعة تصفيات أوروبا خارج قطر
» الشرطة تكشف مفاجأة عن «فتاة المرج» المختطفة
» صدمة جديدة.. ليفربول يعلن غياب نجمه حتى نهاية العام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية