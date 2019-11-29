» «فيفا» يقرر إقامة قرعة تصفيات أوروبا خارج قطر

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المصريون

القرعة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 خارج دولة قطر.

وذكرت مصادر من (الفيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) أن القرعة ستقام في نوفمبر أو ديسمبر 2020 في زيورخ بمقر الاتحاد الدولي.

وكانت آخر مرة لم تجر فيها قرعة التصفيات الأوروبية لكأس العالم في البلد المضيف في 1987 عندما استضافت زيورخ قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1990 بإيطاليا.

وبينما بدأت بالفعل بعض المناطق مثل آسيا وأفريقيا خوض غمار التصفيات، لن تبدأ المنتخبات الأوروبية، وعددها 55، حملتها في التصفيات حتى مارس 2021.

وسيتم مناقشة نظام التصفيات من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الاسبوع المقبل.

ويبدو أن القرعة ستشهد تقسيم المنتخبات لعشر مجموعات، حيث يتأهل المتصدر إلى كأس العام 2022 مباشرة. أما المنتخبات العشر الوصيفة وأفضل منتخبين في بطولة دوري أمم أوروبا 2020 سيحددون الفرق الثلاثة الأخرى المتأهلة من خلال مباريات فاصلة تقام من دورين.

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