"دلع جزمتك".. المترو يوفر إمكانية تلميع الأحذية بالمحطات

29 نوفمبر 2019 - 01:42 م

في سابقة لم يشهدها المترو من قبل، شهدت عدد من المحطات الرئيسية بمترو الأنفاق، ظهور خدمة جديدة لتلميع أحذية رواد المترو المترددين على محطاته المختلفة.





وانتشرت ماكينات إحدى الشركات التي تعاقد معها المترو، لتلميع الأحذية تحت شعار "دلع جزمتك" بـ 6 محطات، هي كمرحلة أولى على رأسها محطات الشهداء وأنور السادات وجامعة القاهرة مقابل 5 جنيهات.



