فرقة غنائية لابنة شقيق " بن لادن" في لندن

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متابعات - أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

أسامة بن لادن

لندن

11 سبتمبر

ظهرت ابنة شقيق زعيم القاعدة أسامة بن لادن في نادي ليلي في لندن وهي تغني برفقة سيدتين في فرقتها، بعد عدة محاولات للغناء في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وقالت الفتاة في تصريحات صحفية إنها تبحث عن النجاح في لندن ورفضت التحدث عن عمها، مؤكدة أنها لم تقابله مطلقا، الذي قتل علي يد القوات الأميركية في عملية خاصة.

جدير بالذكر أن الفتاة قد استخدمت اسم والدتها قبل الزواج بعد هجمات 11 سبتمبر، وقدمت أغاني متنوعة باللغة الإنجليزية والفرنسية.



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