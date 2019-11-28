» شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، أن يسود غدً الجمعة، طقس دافئ حتى شمال الصعيد نهاراً بارد ليلاً.

فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، بحيث تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا.

ومن جانبه أعلن مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، أن الشبورة المائية تكون كثيفة خلال الصباح وفي ساعات متأخرة من الليل.

وحذر خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، السائقين بتوخي الحذر من الشبورة خلال القيادة، وخاصة على الطرق السريعة، حفاظًا على سلامتهم.

وإليكم بيان الهيئة العامة للأرصاد، بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على كافة أنحاء الجمهورية: