إدارة مهرجان القاهرة: سما المصري غير مدعوة بالحفل

قال القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، أحمد شوقي، إن المهرجان لن ولم يوجه دعوة رسمية للراقصة سما المصري، لحضور المهرجان.

وأضاف خلال ندوة صحفية، أن الإدارة لم توجه دعوة للمصري لحضور حفل الافتتاح أو الاختتام، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التحكم في الدعوات بشكل مباشر، لأن المهرجان يطبع على سبيل المثال حوالي ألف دعوة، بعدد الحضور داخل القاعة، ومن ثم فإنه يتم توزيعها.

وأوضح أن سما المصري لا تدخل قاعة المسرح الكبير، فهي فقط تقوم بالظهور على السجادة الحمراء بالخارج، لعمل الشو الإعلامي، ثم تغادر.