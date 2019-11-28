شاهد.. لاعبو نادي الشمس يفترشون الشارع بعد طردهم

28 نوفمبر 2019 - 07:01 م

نشر عدد كبير من لاعبي نادي الشمس صورًا أثناء وجودهم بالشارع بعد طردهم من قبل مجلس إدارتهم من فندق الإقامة بحجة إقامة معسكر في الغردقة، ثم تفاجأ اللاعبين باستغناء الإدارة عنهم بعد أن جمعوا متعلقاتهم من مقر إقامتهم.

ونفي مصدر من داخل الجهاز الإداري في تصريحات صحفية، كل ما أثير حول واقعة الطرد، مؤكدًا أن اللاعبين قد غادروا فندق الإقامة بإرادتهم ولم يحدث أن النادي قام بطردهم أو خداعهم بإقامة معسكر في الغردقة حتي يغادروا الفندق.

وتابع: «كيف نخبرهم مساء أمس بإقامة معسكر في الغردقة والفريق مرتبط بخوض مواجهة يوم السبت المقبل أي بعد يومين فقط.. كل ما أثير حول محاولة النادي خداع لاعبيه للخروج من فندق الإقامة غير منطقي، سبب الأزمة هو المستحقات المالية فالأهم هو إعطاء اللاعبين مستحقاتهم بدلًا من الإنفاق على معسكر خارجي».

وأوضح أن الأزمة بدأت بعدما اجتمع مجلس إدارة النادي باللاعبين وأخبرهم بوجود ضائقة مالية ووعدهم بالحصول على كافة مستحقاتهم في ديسمبر المقبل، بعدما تكون خزينة النادي أنعشت باشتراكات العضوية، ثم فوجئوا بعدها برغبة الفريق في الحصول على رواتبهم نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها بعضهم.

وأردف: “تحمل طه شحاتة المدير الفني، صرف مستحقات اللاعبين عن شهر أكتوبر من ماله الخاص، وتكرر نفس الأمر في نوفمبر الحالي، بعدما أبلغ المدير الفني لاعبيه في اجتماعه قبل مواجهة شباب الأميرية بصرف مستحقاتهم بعد المباراة، ولكن الفريق هزم من شباب الأميرية بعدما قدموا أداء سيئا للغاية، وهو نفس الفريق الذي فاز الشمس عليه الموسم الماضي 13/1 ذهابًا وإيابًا، فقرر عدم صرف المستحقات للاعبين على خلفية الهزيمة”.

واستكمل: “”الفريق خاض بعدها مباراة أخرى وتعادل خلالها، ثم طالبوا من جديد الحصول على مستحقاتهم ليرسل بعدها طه شحاتة مبلغ 20 ألف جنيه، على أن يحصل كل لاعب ألف جنيه على سبيل السلفة، حلًا لأزمتهم المالية.. البعض رفض الحصول عليها على خلفية أن هناك شخصا ما أخبرهم بأنهم سيحصلون على راتبهم غدًا والبعض الآخر قبل”.

وأضاف: “امتنع اللاعبون عن النزول إلى التدريبات مطالبين بالحصول على كافة مستحقاتهم، وحاول طه شحاتة يوسف سيد، المدير الإداري بالفريق، إقناعهم مرة أخرى بنزول التدريب، بعدما خيروا النادي بين الحصول على كافة مستحقاتهم المتأخرة أو الرحيل عن مقر إقامتهم ومواصلة الامتناع عن التدريب”.

وأشار المصدر، إلى أن نادي الشمس بإمكانه شطب اللاعبين من اتحاد الكرة بداعي التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، خاصة بعد إقدامهم على تحرير محضر ضد النادي في قسم الشرطة.

وواصل: “خاطبنا اتحاد الكرة لتأجيل مباراة السبت لحين إيجاد حل للأزمة وبإمكاننا تصعيد فريق مواليد 99 لاستكمال المسابقة في حال استمرار المشكلة”.

بينما نفى محمد عصام، لاعب فريق الشمس، كل ما صرح به المصدر مؤكدًا أن النادي طردهم بالفعل من فندق الإقامة بعدما ألزمهم بالمشاركة في التدريبات وسط رفض اللاعبين ذلك، ثم حضر تامر علي، المدير التنفيذي لنادي الشمس، إلى الفندق وطلبت منهم إخلاءه قائلًا: “مادام مش هتدربوا اخرجوا بره”، وأمر أفراد الأمن بأخذ مفاتيح غرف إقامة اللاعبين بعد جمع متعلقاتهم والخروج من الفندق.

واستكمل اللاعب في تصريحاته الخاصة لـ”القاهرة 24“: “الحديث عن تهديدنا لمجلس الإدارة إما الحصول على كافة مستحقاتنا أو الرحيل، عار تمامًا من الصحة، لم نطلب سوى قسط واحد من مستحقاتنا، وعندما أخبرنا طه شحاتة المدير الفني بحاجتنا في الحصول على مستحقاتنا، أخبرنا أنه لن يتم صرف أي مستحقات إلا عقب تحسن الأداء”.

وأضاف اللاعب: “قولنا للمدير الفني مفيش فلوس في بيوتنا فوجئنا برده طظ في البيوت المهم عندي الأداء.. اللهجة لم تعجبنا لذلك قررنا اتخاذ موقف بعدم المشاركة في التدريبات”.

وزاد لاعب الشمس: “بالفعل رفضنا مكافآت الفوز لأنها تصرف فقط للاعبين المشاركين في المباريات، مما يعني أن هناك لاعبين لن تحصل على أي مستحقات، وهذا ما جعلنا نطلب قسطا واحدا من مستحقاتنا وليس كما أثير أننا طالبنا كافة المستحقات المتأخرة. قبل هذا المدير الفني وعدنا بصرف مستحقاتنا بعد مواجهة شباب الأميرية التي خسرها الفريق وخضنا بعدها عدة مباريات أخرى تعادلنا في مواجهة وفزنا في الأخرى ولم نحصل على أى شيء”.

وعقب على تهديد النادي بشطب اللاعبين بسبب التدخل الحكومي على خلفية تحريرهم محضر إثبات حالة الطرد، قائلًا: “هل سيتم إيقاف الكرة في مصر؟، الكرة في البلد كلها تدخل حكومي “.

واختتم لاعب الشمس: “النادي ملزم بسكن للاعبين في حالة الاغتراب، أو منح بدل تكاليف السكن في حالة عدم وجود مقر إقامة من جانب النادي، هذه ليست منحة لنا لكن هذا هو القانون”.