» خناقة بين رضا عبدالعال وجمهور بلدية المحلة

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رضا عبدالعال
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رضا عبد العال مديرًا فنيًا لبلدية المحلة

بلدية المحلة

خناقة

رضا عبدالعال

دخل الكابتن رضا عبدالعال المدير الفنى لفريق بلدية المحلة، في مشاداة كلامية عنيفة مع الجماهير بعد الفوز علي فريق الأولمبي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

ودار نقاش حاد بين رضا عبدالعال المدير الفني وجماهير فريق بلدية المحلة بسبب توقفهم عن تشجيع الفريق بعد تأخر الفوز أمام فريق الأوليمبي وضرب مثالا بجماهير النادي الأهلي التي تستمر في تشجيع الفريق حتى الدقيقة 97 .

وقاد رضا عبدالعال المدير الفني بلدية المحلة للفوز الثاني علي التوالي منذ توليه المهمة بعد الفوز علي بيلا بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الماضية.


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