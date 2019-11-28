كاهن يرفض تعميد طفلة بسبب "الوحمة الشيطانية"

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طفلة "الوحمة الشيطانية"
طفلة "الوحمة الشيطانية"

علي محمود

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كاهن

تعميد طفلة

الوحمة الشيطانية

ماريا خفوستانتسيفا

رفض كاهن تعميد طفلة؛ بسبب وحمات كبيرة تغطي جسدها؛ حيث وصفها بالـ"شيطانية".

وذكرت الأم "ماريا خفوستانتسيفا" أن الكاهن رفض تعميد ابنتها بعدما رأى صورتها؛ وفقا لموقع "دايلي ستار" البريطاني.

وزعمت الأم، أن الكاهن طلب منها عدم نشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم وافق على تعميد ابنتها بشرط أن تدفع له 45 جنيها إسترلينيا، أي 58 دولارا أمريكيا.

وأشارت ماريا إلى أنّ هذه الوحمة تغطي نحو 80 % من جسد طفلتها. 

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكنيسة ميخائيل ناسانوف، أن "سلوك الكاهن هذا غير مقبول بتاتا".


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