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ليلي علوي تثير الجدل بفستان قصير بمهرجان القاهرة

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ليلي علوي
ليلي علوي

علا خطاب

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ليلى علوى

فستان قصير

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أثارت الفنانة ليلي علوي، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحدث ظهور لها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ 41حيث تبين زيادة وزنها بشكل ملحوظ .

وظهرت الفنانة ليلي علوي، مساء أمس الأربعاء، في إطار فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 41، بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا قصيرا ذات فتحة طويلة، باللون الأخضر، أظهر تصميمه زيادة وزنها عن ذي قبل. 

وتركت ليلى علوى  خصلات شعرها المموجة منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

وكان قد انطلقت فعاليانت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 41، الأربعاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور اعلامي وفني حاشد .




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