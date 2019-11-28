إطلاق للرصاص الحي.. مقتل وإصابة 53 شخصا

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 45 آخرين في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في مدينة الناصرية جنوب العراق.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصادر طبية، إن قوات الأمن العراقية فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية الجنوبية، ما أدى إلى مقتل 8 على الأقل.

وأشارت الوكالة إلى أن المواجهات وقعت قبل فجر اليوم الخميس، وأن 22 شخصا آخر على الأقل أصيبوا في هذه المواجهات.

ويشهد العراق مظاهرات واحتجاجات منذ أسابيع تطالب بعزل الحكومة لتردي الأوضاع الاقتصادية وفرض ضرائب جديدة.
ووصلت تعزيزات عسكرية لمحافظات الجنوب صباح اليوم الخميس، خاصة بعد إضرام متظاهرين النار أمس الأربعاء في القنصلية الإيرانية المتواجدة في النجف.

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