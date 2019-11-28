اتجاه شخصي للرئيس وراء التعديل الوزاري المرتقب

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السيسي

شريف عامر

ام بى سى مصر

أكد مصطفى الفقى، المفكر السياسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجأ الناس بأشياء غير معتادة، من خلال تغيير وزير الدفاع والداخلية في وقت واحد خلال الفترة السابقة، معقبا: "السيسي لديه اتجاه شخصي يتضح في أنه لا يميل لبقاء الوزير في منصبه لفترة طويلة".

وأضاف "الفقي"، خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن طول المدد في الوظيفة الواحدة يؤدي إلى نتائج سلبية، وذلك حرص الرئيس السيسي على تغيير الوزير خلال أربع أو 5 سنوات.

 ولفت المفكر السياسي إلى أن تجربة السيدات الوزراء في مجلس الوزراء حققت نجاحا كبيرا ،معقبا: "أنا مبسوط جدا من وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، لديها سرعة استجابة عالية. 

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