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إضرام النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف

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حرق القنصلية الإيرانية بالنجف
حرق القنصلية الإيرانية بالنجف

عبد القادر وحيد

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النجف

النار

المتظاهرين

القنصلية الإيرانية

في تطور سريع للاحتجاجات الغاضبة في العراق، أشعل متظاهرون  غاضبون ليلة أمس الأربعاء، النيران في القنصلية الإيرانية في النجف.

جاء هذا احتجاجا على سوء الأوضاع في البلاد، حيث كشف شهود عيان عن أن المتظاهرين اقتحموا بوابة القنصلية وأشعلوا النيران فيها بعد عدة محاولات للوصول إليها، والتي انتهت بحرقها.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وأفادت مصادر بأن القوات المكلفة بحماية القنصلية الإيرانية في النجف انسحبت قبل اقتحامها يصحبها الطاقم الدبلوماسي.

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