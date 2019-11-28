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بيان ناري من تركي آل الشيخ بخصوص مرتضى منصور

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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تبرأ المستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا - من تصريحات نسبها له الإعلامي أحمد سعيد بشأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "مثلما لم اقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا اقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته ... ولم اقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور واعضاء من الجمهور".

وأضاف: تركي آل الشيخ مليون مرة وضح أنه إذا أراد شيء سيقوله بنفسه ويرفض استخدام اسمه من احد ... واضحة والا اعيد؟ ..لا احتاج إلا الله سبحانه في أي حرب اخوضها او تجربة".

واستدرك: "مبروك الصدارة للاهلي ... مع انها حاجة طبيعية زيها زي اي حاجة في الحياة ... لا جديد ...

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