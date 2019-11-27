فشل المفاوضات.. أزمة «الشرنوبي والطباخ» إلى القضاء

محاولات عديدة، لحل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بين الممثل والمطرب الشاب محمد الشرنوبي، والمنتجة سارة الطباخ، صاحبة شركة "إيرث برودكشن"، للإنتاج الفني، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

ونتيجة لذلك قرر الشرنوبي اللجوء للقضاء لحل الأزمة، التي تسببت في صدور قرار من نقابة الممثلين بمنعه مؤقتًا من القيام بأي أعمال فنية، لحين التوصل إلى حل بين الطرفين.

وأوضح المحامي أن المحكمة الاقتصادية، قد حددت يوم التاسع من ديسمبر المقبل موعدًا لأولى جلسات القضية، لحل النزاع القائم بين الطرفين.

وبدأت الأزمة التي أثيرت بينهما، بعد عقد احتكار بينهما وافق عليه محمد الشرنوبي بصفته مطربًا، مع سارة الطباخ بصفتها مالكة لشركة الإنتاج، بحيث يقضي العقد، بعدم السماح للشرنوبي بالتعامل من أي جهة فنية سوى هذه الشركة لمدة معينة.

جاء ذلك بعدما أعلن الطرفان انفصالهما عن بعضهما، بعدما تمت خطبتهما خلال مدة قصيرة، بعد قصة حب جمعتهما سابقًا.