  • الأربعاء 27 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:55 م
بحث متقدم
محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

فشل المفاوضات.. أزمة «الشرنوبي والطباخ» إلى القضاء

أرشيف

بث مباشر.. السعودية والكويت في كأس خليجي 24

بن زايد

ماذا قال «بن زايد» عقب استقبال «بن سلمان»؟

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

المفتي ينفي تصريحات «الإسلام لم يأمر بالحجاب»

الإرهابي هشام عشماوي

أول فيديو لاعترافات هشام عشماوي

أرشيفية

المصريون يبحثون عن «الحلاقة الآمنة»

أمينة كرم

مُنشدة «طيور الجنة» تصدم الجميع وتتخلى عن الحجاب

مبنى الخارجية

بيان من «الخارجية» بشأن ما حدث مع «مدى مصر»

هشام عشماوي

عاجل.. إعدام هشام عشماوي

ال الشيخ

تركي آل الشيخ يعد السعوديين بمفاجأة غدًا

بالفيديو.. حماس كبير بين جماهير الكويت قبل لقاء السعودية

الرياضة

الكويت
الكويت

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. خطف مسئول كبير بوزارة الداخلية في بغداد

#

حقيقة صفقة "تبادل الأسرى" بين حماس وإسرائيل

#

بالفيديو.. مسلح يقتحم مطار الكويت

#

أمير الكويت: الخلاف بين أشقائنا الخليجيين لم يعد مقبولا

السعودية

الكويت

أخبار السعودية

أخبار الكويت

منتخب الكويت

رصد مقطع فيديو لجماهير المنتخب الكويتي، حماسًا كبيرًا لدى صفوفهم قبل لقاء السعودية اليوم في خليجي 24.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان اليوم في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ببطولة كأس الخليج المقامة بقطر.

حماس كبير

وكشف الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع "تويتر" عن روح حماسية كبيرة بين أنصار المنتخب الكويتي.

وجبة كروية دسمة

ويأتي اللقاء الذي من المنتظر أن يقدم وجبة كروية دسمة، في افتتاح مشوارهما بخليجي 24، الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.

وأسفرت قرعة البطولة الخليجية عن وقوع المنتخبين السعودي والكويتي في مجموعة واحدة، وهو ما سيشعل المجموعة الثانية.

ندية وإثارة

وعادة ما تتسم مباريات المنتخبين الكبيرين بالإثارة والندية الكبيرة.

المواجهات السابقة

وكان المنتخبان قد التقيا في 39 مباراة في كافة المسابقات الرسمية والودية، حيث كانت الأفضلية للسعودية بـ14 لقاء، في حين انتصر منتخب الكويت في 13 مواجهة وتعادلا في 12 مباراة.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم اختلاء الرجل والمرأة في الأسانسير؟
» بعد ظهورها عارية..القبض على فنانة شهيرة:«كسرولي جناحي»
» أول صور لتكريم النجم الساحلي لـ"رمضان صبحي"
» بالفيديو.. حماس كبير بين جماهير الكويت قبل لقاء السعودية
» زلزال مدمر يضرب جزيرة يونانية ويصيب القاهرة
» الزمالك يصدم لاعبيه بشأن مكافآت إفريقيا
» بالفيديو.. احتفاء كبير بـ"بن سلمان" في الإمارات
» ضبط سعودي متورط في جريمة قتل منذ 43 عامًا
» النيابة السعودية تلاحق مشجعًا بسبب "الهلال"
» قتل زوجته بمطرقة.. القضاء الإماراتي يخفف العقوبة لصحفي بريطاني
» زيدان يكشف طبيعة إصابة هازارد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:10 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك