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شاهد.. معلمة سعودية تثير الجدل بفيديو «رقص جرئ»

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هند القحطاني
هند القحطاني

محمد فضل

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أخبار السعودية

هند القحطاني

رقص جرئ

أثارت المعلمة السعودية المقيمة في أمريكا والمثيرة للجدل هند القحطاني، موجة جدل بعد نشرها فيديو وهي تؤدي وصلة رقص جريئة بملابس مثيرة، على نغمات أغاني شعبية.

وأثارت الناشطة السعودية، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وتصدر هاشتاج #هند_القحطاني الترند في السعودية، مطالبين إياها باحترام عادات وتقاليد شعبها، حيث تأتي بتصرفات لا تعبر عن الشعب السعودي المحافظ.

واتهمها نشطاء باستفزاز الشعب السعودي في أكثر من فيديو بسبب ظهورها الجرئ في فيديوهات مثيرة.

وقبل ذلك ظهرت هند القحطاني، في عدة مقاطع سابقة، تدعو الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللواتي ما زلن يلتزمن باللباس التقليدي.
وهند القحطاني كانت تعمل مدرسة في السعودية قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تتوان القحطاني عن إعلان دعمها للشواذ والمثلية الجنسية بنشر تغريدات تدافع عن حقوق المثليين، كما نشرت صورا يظهر فيها علم "الرينبو"، فضلا عن العديد من الصور الأخرى التي صنفت سلوكياتها بـ الغريبة والمرفوضة من قبل المجتمع السعودي المحافظ، ولا سيما الفيديو الذي أثار الصخب والغضب منها، والذي اتهمت فيه بأنها دفعت كثيرين إلى الجزم بتعمدها إظهار مفاتنها  أثناء التصوير.

وطالب المحافظون القحطاني بعدم إعلان هويتها على أنها سعودية؛ كون آرائها تسيء للمملكة وتعارض تقاليد مجتمعها المحافظ.



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