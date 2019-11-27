الموعد والقنوات الناقلة ليفربول ونابولى

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يستدرج فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نابولي الإيطالي، فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 2".

ومن المنتظر أن يعود الفرعون المصرى محمد صلاح، إلى تشكيلة الألمانى كلوب الأساسية بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيسر.

ويسعى ليفربول لتحقيق المكسب اليوم ورد اعتباره بعدما تمكن نابولي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب بـ سان باولو.

في المقابل، يسعى نابولي لتحقيق فوزه الثالث ومواصلة تفوقه على ليفربول، من أجل خطف صدارة المجموعة التي يحتلها الريدز بفارق نقطة.


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