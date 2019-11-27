» نجل نهال عنبر: والدتي كانت رافضة صداقتي مع هذا الفنان

أحمد عادل شعبان
كشف المخرج حسام الحسيني أن علاقته بوالدته الفنانة نهال عنبر كان يشوبها بعض المواقف الكوميدية في صغره.
وأضاف في لقاء مع برنامج "كلام ستات" : "والدتي كانت بتديني جزء من الحرية ثم تأتي فجأة إلى المكان اللي أنا قاعد فيه عشان تشوف أنا بعمل ايه؟".
وأضاف: يعني أبقى سهران مع صحابي كدا في مكان وفجأة ألاقيها معانا وياما حصلت المواقف دي مع أصدقاء كتير بقوا فنانين كبار زي دنيا سمير غانم وأمير شاهين ، وبالذات أحمد الفيشاوي دايما كانت ماما تيجي وأنا معاه .. أحمد الفيشاوي دا شاف معايا أيام مش هتتنسي بسبب مواقف ماما".
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