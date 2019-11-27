» نجل نهال عنبر: والدتي كانت رافضة صداقتي مع هذا الفنان

27 نوفمبر 2019 - 06:53 ص

كشف المخرج حسام الحسيني أن علاقته بوالدته الفنانة نهال عنبر كان يشوبها بعض المواقف الكوميدية في صغره.



وأضاف في لقاء مع برنامج "كلام ستات" : "والدتي كانت بتديني جزء من الحرية ثم تأتي فجأة إلى المكان اللي أنا قاعد فيه عشان تشوف أنا بعمل ايه؟".



وأضاف: يعني أبقى سهران مع صحابي كدا في مكان وفجأة ألاقيها معانا وياما حصلت المواقف دي مع أصدقاء كتير بقوا فنانين كبار زي دنيا سمير غانم وأمير شاهين ، وبالذات أحمد الفيشاوي دايما كانت ماما تيجي وأنا معاه .. أحمد الفيشاوي دا شاف معايا أيام مش هتتنسي بسبب مواقف ماما".



