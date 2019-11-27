رد ناري من طارق حامد على اتهام مرتضى له بالتخاذل

27 نوفمبر 2019 - 05:48 ص

رد طارق حامد - نجم وسط الزمالك - على اتهامات وجهها له رئيس الزمالك مرتضى منصور ولعدد آخر من اللاعبين بالتخاذل في مباراة إنبي ما أدى لخسارة الفريق .



ونشر "حامد" صورة لنفسه عبر ستوري "إنستجرام" من إحدى مباريات الزمالك وقد ظهر فيها مصابا إصابة بالغة لدرجة جعلت الشورت الخاص به مليء بالدماء ، فيما يعتبر ردا عمليا على اتهامه بالتخاذل.



و تحدث رئيس الزمالك أمس عن بعض اللاعبين الذين وصفهم بـ"المتخاذلين" عقب خسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام إنبي.



وغاب طارق حامد وعبدالله جمعة و يوسف أوباما بسبب إصابتهم بحسب تصريحات لأمير مرتضى منصور المشرف العام على النادي.



وكشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن طارق حامد ليس مصابا وأن السبب في عدم لعبه هو خلاف حول تعديل عقده.



وقال "زكي" في برنامجه : طارق حامد ليس مصابا ، الزمالك عرض عليه التجديد بـ14 مليون جنيه ، لكن طارق حامد طلب 20 مليون جنيه ولكنه ليس مصابا.





