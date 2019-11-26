» الأرصاد: سقوط أمطار غدًا على عدة مناطق

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شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

درجات الحرارة

الأرصاد

سقوط أمطار

طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، متوقعة أن يسود يوم الأربعاء طقس منخفض الحرارة على شمال البلاد.

ويكون الطقس دافئا شمال الصعيد نهارًا، مائلا للبرودة ليلًا، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية، والتي قد تمتد إلى مناطق الوجه القبلي، مصاحبة بسقوط الأمطار.

وبالنسبة للرياح فإن أغلبها يكون تكون جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وإليكم درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية غدًا:

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