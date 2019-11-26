مرتضى منصور يكشف مصدر الفيديو الإباحي ويبرئ قطر وتركيا

26 نوفمبر 2019 - 05:16 م

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تلقيه رسالة هاتفية بشأن الفيديو الإباحي المنسوب له، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر القلعة البيضاء.

وقال «مرتضى» إن أحد الأشخاص أرسل له رسالة على هاتفه موضحًا أن الفيلم الجنسي المزعوم كان مصورًا في قبرص وليس في تركيا، مشيرًا إلى أن كل هذا لأنه يدافع عن بلده ورئيس بلده.

وأضاف «منصور»: «أنا أتحمل التهديد بخطف حفيدي وقتل أولادي واختراق هاتفي وإرسال رسائل معادية للجميع، وأقول لجماهير الزمالك إياكم والوقوع في الفخ».

واختتم: مجلس إدارة الزمالك سيجلس مع تركي آل الشيخ وستتم المحاسبة في مكان خاص لكن لن أنجرف للإيقاع بين الشعبين المصري والسعودي، مضيفًا أنه لن يخون أحدا أو يهاجمه تعاون معه من قبل.