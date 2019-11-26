  • الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:27 م
بحث متقدم
سعد الحريري

الحريري يعلن عدم تشكيله للحكومة القادمة

ميقاتي يدين انفجار ضاحية بيروت ويحذر من مؤامره لإغراق لبنان

إطلاق النار على منزل رئيس وزراء سابق في لبنان

ترامب وأردوغان

أزمة "الخطوط الحمراء" تتجدد بين تركيا وأمريكا

شوقي علام

تجسيد الأنبياء في الدراما حجر للخيال العقلي

كاف

"كاف" يرد على رفض الزمالك خوض السوبر الأفريقي

هنيبعل القذافي

بعد 4 سنوات سجنا.. تفاصيل جديدة عن نجل القذافي

الرئيس السيسي

السيسي: لازم أقول كل حاجة عشان ربنا هيحاسبني

مرتضي منصور في المؤتمر

مفاجأة..الزمالك يعلن رفض لعب السوبر الأفريقي في قطر

صلاح

"صلاح" يتنافس مع 50 لاعبا في هذا الأمر

وزير المالية

ثقة جديدة في الاقتصاد المصري تكشفها مؤسسة " فيتش"

الحريري يعلن عدم تشكيله للحكومة القادمة

الحياة السياسية

سعد الحريري
سعد الحريري

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

إعفاء العاملين بـ«المتحف الكبير» من الأقصى للأجور

#

موقف مفاجئ من "الحريري" بشأن عودته لرئاسة الحكومة

#

بعد استقالته.. إليسا تدافع عن سعد الحريري

#

وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»

الحكومة

الحريرى

عدم تشكيل

"ليس أنا، بل أحد آخر"، بهذه العبارة حسم رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة سعد الحريري، عدم رغبته في إعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف الحريري في بيان له : "  متمسك بقاعدة "ليس أنا، بل أحد آخر"، منوها أنه يريد تشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميّز للمرأة اللبنانية، بحسب قوله.

وأوضح الحريري  أنه بعد 40 يوما على حراك اللبنانيات واللبنانيين، وقرابة الشهر على استقالة الحكومة استجابة لصرختهم العارمة، وإفساحا في المجال لتحقيق مطالبهم المحقة، بات من الواضح أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية.

وتابع قائلا :  وجدت أنه من واجبي أن أصارح اللبنانيين واللبنانيات، كما عودتهم دائما، لعل هذه المصارحة تكون  مدخلا لتحريك عجلة المعالجات وفتح الباب أمام البدء بالحلول السياسية والاقتصادية الضرورية.

واختتم حديثه قائلا :  وكلي أمل، وثقة، أنه بعد إعلان قراري هذا، الصريح والقاطع، أن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على فوائد "القرفة" الذهبية للصحة
» تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
» تعثر محادثات اللجنة الدستورية السورية في الجولة الثانية
» انقلاب سفينة محملة بـ" الأغنام" في طريقها للسعودية
» أنا بقول الكلام دا عشان لو مكنتش موجود بعد كده
» "السيسي" يكشف سر مبادرة سرطان الثدي
» القبض على 4 طلاب ربطوا زميلهم بالحبال وصوروه بالشرقية
» صورة لأحمد حلمي أيام" الكحرتة" تشعل مواقع التواصل
» تكريم والي لتوليها منصبا رفيعا بالأمم المتحدة
» شاهد.. درة تتألق في إطلالة شتوية
» نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة جديدة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة