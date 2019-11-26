السيسي لـ"المصريين": الحكاية مش طرق وخلاص

26 نوفمبر 2019 - 01:19 م





طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين على الأوضاع الاقتصادية، قائلا: "أنا عايز المصريين ينتبهوا، أنتم ماشيين على الطريق الصحيح".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء،: " مصر اقتحمت كل مجالات التنمية، والمشروعات التي تم تنفيذها لم تقتصر فقط على مشروعات الطرق، معقبا: "حكايتنا مش شبكة طرق وخلاص".



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء.



ويحضر الافتتاح رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.

