البيت الأبيض يستقبل "قاتل البغدادي" ويحذر الصحفيين

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الكلب كونان في البيت الابيض
الكلب كونان في البيت الابيض

متابعات - علا خطاب

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البيت الأبيض

البغدادى

الكلب كونان

 استقبل البيت الأبيض أمس الكلب كونان الذي يخدم في الجيش والذي اشتهر عالميا بعد ملاحقته لزعيم تنظيم " داعش" أبو بكر البغدادي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبجواره زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وكونان وأحد المدربين في تصريحات إعلامية:"هذا كونان وهو في هذه اللحظة أشهر كلب في العالم.

ووجه ترامب تحذيرا للصحفيين بأن "كونان" قد يهاجمهم إذا فتحوا أفواههم، مضيفا لهم أنه تم منح الكلب شهادة ووسام سيعلق في البيت الأبيض.

يذكر أن الكلب بلجيكي من فصيلة "مالينويس " الشهيرة، ويبلغ من العمر 6 سنوات، ولأن ترامب لا يميل للكلاب فقد وقف بعيدا عنه، وكان من المتوقع أن يتم وضع كمامة على فمه ورحب بالفكرة ترامب إلا أنهم تراجعوا عنها، لأن كان هناك أحد المدربين الممسك به طوال الوقت.


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