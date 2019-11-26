» مروع.. تقتل صديقتها بطريقة بشعة وتستدعي الشرطة

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مروعة.. تقتل صديقتها بطريقة بشعة ثم تبلغ الشرطة
مروعة.. تقتل صديقتها بطريقة بشعة ثم تبلغ الشرطة

متابعات - علا خطاب

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الشرطة

قتل

فلوريدا

شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية جريمة مروعة بعد أن قتلت إيفون سيرانو 21 عاما صديقتها دانييلا تارباريس مايا 51 عاما وعلقتها من قدم واحدة في الباب المفتوح لسيارة "نيسان كيكس" بعد أن أطلقت النار على جبهتها، ثم أبلغت بالشرطة أن هناك سيدة مقتولة أمام منزلها، حسبما نشرت "ديلي ميل".

و أكدت للشرطة أنها لا تعرفها، ثم اعترفت بأنها تعرفها بعد أن وجهت الشرطة لها تهمة القتل خاصة أن الشهود أكدوا أنهم غادروا "البار" معا، وأثبت ذلك شريط الفيديو المثبت بـ" بار وورلد أوف بير" في كوكونت كريك.

وأعلنت الشرطة أنها تحقق في جريمة القتل البشعة .


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