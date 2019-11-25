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المرض يفجع "منة فضالي" ويحرمها من النزول للشارع

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منة فضالي
منة فضالي

الطيب حسين

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مرض

منة فضالي

والدة منة فضالي

اخبار منة فضالي

فجع المرض الفنانة الشابة منة فضالي، في والدتها التي ألزمها مرضها عدم خروجها من المنزل، مشيرة إلى أن هذا الأمر يثير حزنها بشكل كبير.

وذكرت أنها تشعر بالوحدة جراء قضاء معظم الوقت بالمنزل، الذي تكاد لا تفارقه من أجل رعاية والدتها كاشفة أنها تشعر بالوحدة.

مرض والدتها

وأكدت الفنانة التي تثير الجدل كثيرًا، أنه النزول من البيت لم يكن كما كان في السابق بسبب ملازمتها لوالدتها، حيث أن مرضها يستدعي البقاء بجوارها.

اختطاف "منة فضالي"

يشار إلى أن والدة منة فضالي قد تردد بقوة أثناء اختطاف الفنانة الشابة، وتعرضها للسرقة بالإكراه، أمام أحد المولات بمنطقة الشيخ زايد في 6  أكتوبر.

وكشفت والدتها حينها أن الهجوم الذي تعرضت له ابنتها جاء عقب خروجها من المول، مشيرة إلى أنها فوجئت بثلاثة  ملثمين يشهرون فى وجهها الأسلحة البيضاء، ويركبون بجوارها فى السيارة.

مكان مهجور

 وذكرت أن المتهمين اصطحبوها إلى مكان مهجور بطريق محور أكتوبر، واستولوا على سيارتها، وتليفوناتها المحمولة ومبلغ مالي، وتركوها في الصحراء وفروا.

ونفت والدتها في تصريحات صحفية تعرضها للاغتصاب، مشيرة إلى أن الحادث لم يتخطى كونه حادث سرقة.

ويوم أمس الأحد، ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة جديدة حيث ظهرت في صور جديدة عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام"، وحظيت الصور بمتابعة كبيرة.

وظهرت منة فضالي وهي مرتدية زي "كاجوال" عبارة عن "بنطال جينز وجاكيت جينز مع تيشيرت أبيض".

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