  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
كيما أسوان

بعد إصابة 84 طالبة.. "كيما أسوان": تغير الرياح سبب الكارثة

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي

شعار موقع مدى مصر

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن موقع "مدى مصر"

ابوتريكة

«أبوتريكة» يُعلق على اختياره سفيرًا لمونديال قطر 2022

حادث اليوم

دماؤه غمرت المكان.. ننشر أول صور لضحية قطار قليوب

أردوغان

"أردوغان" يوجه رسالة مستفزة لـ"دول المقاطعة" من قطر

ابوتريكة

بالصور.. «أبوتريكة» سفيرًا لبطولة كأس العالم في قطر

احمد حلمي

أحمد حلمي ينشر صورة نادرة له تثير استغراب الجمهور

وزير الداخلية

قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن 21 مصريًا

الجزيرة

"ساويرس" يعلن شراء جزيرة في النيل

بالصور.. «أبوتريكة» سفيرًا لبطولة كأس العالم في قطر

الرياضة

ابوتريكة
ابوتريكة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«أبوتريكة» يُعلق على اختياره سفيرًا لمونديال قطر 2022

#

قرار صادم من «ليفربول» لـ«قطر» بشأن الانتهاكات

#

إعلامي شهير ينتقد تميمة مونديال قطر

#

صورة.. قطر تزيل الستار عن شعار مونديال 2022

مدينة نصر

حازم عبدالعظيم

التحقيقات

مجمع المحاكم

الحي السادس

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اختيار النجم محمد أبوتريكة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، سفيرًا عالميا لبطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في قطر عام 2022.

وقال بيان صادر عن قنوات الكأس القطرية قبل قليل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن اللجنة والمعتمدة من الفيفا قررت إختيار عدد من نجوم الكرة العربية ليكونوا سفراء للبطولة.

وشهدت القائمة المعلنة كلا من ثنائي منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة ووائل جمعة بالإضافة إلى كل من العراقي يونس محمود والقطري إبراهيم خلفان والكويتي بدر المطوع.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» المرض يفجع "منة فضالي" ويحرمها من النزول للشارع
» بالصور.. اهتمام واسع باحتفال "أبوتريكة" في لقاء الجونة
» الموت يفجع الرئيس الإيراني حسن روحاني
» الأهلي يدك شباك الجونة برباعية
» تغيير اسم قرية في الدقهلية بسبب منافاته للآداب
» قتلها أثناء ممارسة الجنس ثم تركها وعاشر غيرها
» نجم الزمالك يتهم حارس الجونة بالتفويت للأهلي
» أمريكا تجمع الكويت وقطر من أجل هذا الأمر
» ظهير ليفربول يشيد بـ«كلوب» بعد استبعاد «صلاح»
» غرق سفينة تحمل 15 ألف خروف قبل وصولها السعودية
» بالفيديو.. أمير سعودي يفاجئ لاعبي الهلال بالمطار

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة