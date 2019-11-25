» الأهلي يدك شباك الجونة برباعية

25 نوفمبر 2019 - 07:18 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على الجونة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام.



أحرز أهداف الأهلي كل من وليد سليمان 3 أهداف في الدقائق 10 و41 و49 وحسين الشحات فى الدقيقة 88.



بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 12 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام متفوقًا على بيراميدز الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

انطلقت المباراة بضغط أهلاوي مكثف أملاً في إحراز الهدف الأول مبكرًا، وظهر النشاط على الجبهة اليمنى الحمراء التي شغلها حسين الشحات ومحمد هاني، إلا أن المحاولات الأولى لم تنجح بفضل يقظة دفاعات الجونة.

دخل الجونة فى أجواء اللقاء بداية من الدقيقة 5، وبادل الأهلي امتلاك الكرة في منتصف الملعب، ولم يشكل الجونة أي خطورة على دفاع وحارس مرمى النادي الأهلي، وفي الدقيقة 8 ظهر حسين الشحات وأرسل كرة عرضية خطيرة ولكن دفاع الجونة أبعدها خارج الملعب ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 10 نجح وليد سليمان في إحراز هدف التقدم للنادي الأهلي، بعد تلقيه تمريرة من علي معلول ليسدد اللاعب الملقب بالحاوي قذيفة لا تصد ولا ترد سكنت شباك محمود الغرباوي حارس الجونة.

بعد الهدف واصل الأهلي من ضغطه لتعزيز هدف التقدم وانهاء المباراة لصالحه مبكرًا، وعاد محمد هاني وأرسل كرة عرضية خطيرة لكن دفاعات الجونة أبعدت الكرة خارج الملعب.

واصل الأهلي في ربع الساعة الثاني من عُمر اللقاء ضغطه بغية احراز الهدف الثاني، ثم عاد الجونة للدخول في أجواء المباراة، ومن الجبهة اليمنى أرسل أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة كرة عرضية خطيرة على دفاعات الأهلي، إلا أن محمد الشناوى نجح في التقاط الكرة قبل وصولها لمهاجمي الجونة.

كاد وليد سليمان في الدقيقة 21 أن يضاعف النتيجة لصالح فريقه بعد أن تصدى لإحدى الكرات الثابتة على حدود منتطقة الجزاء ولكن الكرة علت العارضة، ثم عاد حسين الشحات من جديد وأرسل كرة عرضية من الجبهة اليمني أبعدها عمرو السعداوي مدافع الجونة لضربة ركنية، وفي الدقيقة 24 حصل الأهلى على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها علي معلول ولعبها قصيرة للقادم من الخلف عمرو السولية والذى سدد كرة قوية أبعدها دفاع الجونة، ثم عاد محمد هاني وسدد كرة قوية ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

حاول الجونة الدخول في أجواء المباراة وتنظيم هجمات على مرمى النادي الأهلي بعد مرور 30 دقيقة إلا أن يقظة دفاع الأهلي حالت دون تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر، ومن إحدى الهجمات المرتدة وصلت الكرة لمحمد ناجي جدو والذي سدد كرة قوية ولكنها أخطأت المرمى ومرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلي.

استعاد الأهلي السيطرة على مجريات الأمور بفضل ارتفاع مستوى لاعبي خط الوسط خاصة عمرو السولية وليد سليمان وحسين الشحات، وفي الدقيقة 41 نجح المتألق وليد سليمان في إحراز الهدف الثاني بعد أن وصلت الكرة له داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة داخل المرمى، وواصل الأهلي من ضغطه في الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط قبل أن يطلق محمد معروف صافرة نهاية الشوط الأول.

ولم ينتظر الأهلي كثيرًا بعد انطلاق الشوط الثاني ونجح وليد سليمان بعد مرور 4 دقائق فقط في إحراز الهدف الثالث له والثالث لفريقه، وواصل الأهلي من هجومه بعد ذلك رغم التقدم بثلاثة أهداف وسط استسلام واضح من الجونة.

هيمن النادي الأهلي على أحداث المباراة وفرض سيطرته على الكرة في ظل غياب تام للاعبي فريق الجونة، وأنحصر اللعب في وسط الملعب في الوقت الذي استبدل فايلر نجم اللقاء الأول وليد سليمان ودفع بالقائد حسام عاشور.

دفع فايلر في الدقائق الـ10 الأخيرة برمضان صبحي لتجهيزه قبل مواجهة النجم الساحلي المقبلة ببطولة دورى أبطال افريقيا، وفي الدقيقة 88 نجح حسين الشحات من احراز الهدف الرابع بعد تلقيه تمريره داخل منطقة الجزاء لعبها بذكاء داخل المرمى، وأنحصر اللعب بالدقائق الأخيرة من عُمر اللقاء في وسط الملعب، قبل أن يطلق الحكم الدولي محمد معروف صافرة نهاية المباراة.