» تغيير اسم قرية في الدقهلية بسبب منافاته للآداب

أعلن اللواء كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن تغيير اسم قرية "أبو عرصة"، وذلك لمنافاته للآداب.

جاء ذلك تلبية لمطالب أهل القرية، حيث وقع 175 مواطنًا من الاهالي على طلب تغيير اسم القرية، حيث تمت دارسته والموافقة عليه، لتصبح "بلقاس أول"، وذلك حسبما أوضح المحافظ.

وأشار المحافظ إلى أن تغيير اسم القرية، تطلب تغيير اسم قسم الشرطة، والبطاقات الشخصية وشاهادات الميلاد لأهالي القرية، وكذلك المدرسة الموجودة بها.

وفي مذكرة رسمية موجهة لسكرتير عام محافظة الدقهلية، طالبت هيئة النيابة الإدارية في بلقاس وجمصة، بتغيير اسم عد من القرى، بداعي انها تحمل أسماء غريبة وغير أخلاقية وغير منافية للآداب.