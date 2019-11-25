» نجم الزمالك يتهم حارس الجونة بالتفويت للأهلي

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الجونة

علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، على نتيجة مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام الجونة، المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات الدوري العام.

وقال «الغندور» إن فريق الجونة لا يلعب بغل كروي في إشارة إلى حديثه السابق عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذي كان يقدمه عبر قناة الحدث اليوم، أثناء تعليقه على أداء الفريق الساحلي خلال مواجهة الزمالك في الموسم الماضي.

كما سخر من مستوى حارس الجونة بعد استقباله 3 أهداف، مشيرًا إلى حديثه السابق عن غل لاعبي الجونة ثبتت صحته مع الوقت.


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