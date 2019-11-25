بالصور.. أول طائرة سعودية تصل قطر منذ الأزمة الخليجية

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أخبار السعودية

خليجي 24

فطر

أزمة خليجية

هبطت أول طائرة سعودية على أرض قطر بعد الأزمة الخليجية، حيث وصل المنتخب السعودي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس الخليج "خليجي 24".

ونشر المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورا للبعثة فور وصولها مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ووضعت قرعة البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين الـ26 من الشهر الحالي والثامن من الشهر المقبل، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان، والكويت، والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، والإمارات، والعراق، واليمن. وتنطلق البطولة، غدا الثلاثاء، بمباراة الافتتاح بين الدولة المضيفة قطر ضد العراق، على أن تخوض السعودية مباراتها الأولى بعد غد الأربعاء أمام الكويت.


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