» سفير مصر بكندا يشارك في بازار عيد الميلاد بكنيسة سانت ماري القبطية

زار السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، السبت الماضي، بازار عيد الميلاد السنوي بكنيسة سانت ماري القبطية بالعاصمة الكندية أوتاوا.

وقد حرص السفير أبو زيد وأعضاء السفارة المصرية وأسرهم على مشاركة آباء الكنيسة القبطية وأبناء الجالية احتفالات الكنسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بهذه المناسبة، حيث تم تناول المأكولات المصرية ومشاهدة برامج وأفلام مصرية تم عرضها على الشاشات بحضور أعداد غفيرة من المواطنين الكنديين المقيمين في أوتاوا. كما حضر الاحتفالات عدد من أعضاء البرلمان الكندى الممثلين عن الدوائر الانتخابية بمدينة أوتاوا.

وقد عبر السفير المصرى عن سعادته بالتواجد للعام الثاني على التوالي في البازار، مشيداً بالمنتجات المعروضة التى تحمل اسم مصر وروحها وثقافتها في كل جانب من جوانب المعرض.