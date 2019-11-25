علاء مبارك يرد على "الكفراوي": حتى فى الكذب خيبة

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أرض

اكتوبر

علاء مبارك

حسب الله الكفراوي

نجل مبارك

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي على تويتر، على تصريحات حسب الله كفراوي، وزير الإسكان في عهد "مبارك"، المثيرة للجدل، بشأن طلب "علاء" منه أخذ 100 ألف فدان في أكتوبر، إلا أنه رفض، وفق قوله، إلا بعد موافقة من الرئاسة .

وكتب "علاء" في تغريدته، قائًلا:"حلوة أونكل دى.. وقابلته فين؟ ومش فاهم مش عايز  يقول الاسم ليه ما دام واثق من القصة؟ على أساس إنى رحت مكتبه مثلاً وقولت له يا أونكل حسب الله بابا بيسلم عليك وادينى ألف فدان ! يقوم أونكل كفراوى يقول خلى بابا هو إللى يكلمنى يا حبيبي وتانى يوم ما مشي أخذتهم ! حتى فى الكذب خيبة!".

كان قد ذكر حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، في لقائه مع الإعلامي شريف عامر، على فضائية "أم بي سي مصر"،بعض المواقف له مع رجال "مبارك"، كما أطلق عليهم، حيث روي موقف له مع أحد المقربين للغاية من مبارك بشأن أخذ 100 ألف فدان في أكتوبر، ألا أنه سأله إذا كان والده يعلم أم لا.

وأضاف "الكفراوي" خلال لقائه، أنه بعد أن ترك منصبه بيوم تم إعطاء الـ 100 ألف فدان، لهذا الشخص، الذي رفض ذكر اسمه إلا أن كل التلميحات كانت تشير إلى نجلي مبارك، حينها .

في المقابل، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع التغريدة،وجاءت بعض التعليقات كالآتي:" هو اونكل بيتكلم عن مين! كما تعودنا دائما الاتهامات والادعاءت عن ال رئيسي مبارك بدون أدلة.جديدة بقى بدون اسم ?? "،" والله انتا بجد محترم وردك في غايه الاحترام اتمنا انك متشغلش بالك لان الناس بقت تفسر وتهرى علي مزجها بجد ردك عجبني جدا ?????? ".


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