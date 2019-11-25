» فايلر يكشف عن أزمته مع نجم الأهلي: أحرجته بهذه الكلمات

أحمد عادل شعبان
كشف السويسري رينيه فايلر - المدير الفني للنادي الأهلي - تفاصيل خلافه مع أحد مهاجمي النادي الأهلي.
وقال في حوار مع موقع "واتسون" السويسري: أحد المهاجمين في الفريق سجل هدفا ثم خرج من القائمة في المباراة التالية لكنه في اليوم التالي لم يحضر التدريبات مشيرا إلى وجود مشاكل أسرية منعته من الحضور للتدريب .
وأضاف: قلت له في اليوم التالي (سواء كنت بين الـ11 أو الـ18 عليك أن تقبل الأمر لأن هذه قواعد اللعبة).
وتابع: الكل يجب أن يتفهم ذلك .. هذه قواعد اللعبة والآن عليك أن تحدد ما إذا كنت تقبل بها أم لا ؟ لو كنت في ألمانيا أو سويسرا لعاقبت هذا اللاعب فورا وهددته بالطرد لكن هنا الأمور مختلفة .. أنا أوجه اللاعب دائما دون أن جرحه أو أذكر اسمه أمام الزملاء.
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