» فايلر يكشف عن أزمته مع نجم الأهلي: أحرجته بهذه الكلمات

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الاهلى

فايلر

كشف السويسري رينيه فايلر - المدير الفني للنادي الأهلي - تفاصيل خلافه مع أحد مهاجمي النادي الأهلي.

وقال في حوار مع موقع "واتسون" السويسري: أحد المهاجمين في الفريق سجل هدفا ثم خرج من القائمة في المباراة التالية لكنه في اليوم التالي لم يحضر التدريبات مشيرا إلى وجود مشاكل أسرية منعته من الحضور للتدريب .

وأضاف: قلت له في اليوم التالي (سواء كنت بين الـ11 أو الـ18 عليك أن تقبل الأمر لأن هذه قواعد اللعبة).

وتابع: الكل يجب أن يتفهم ذلك .. هذه قواعد اللعبة والآن عليك أن تحدد ما إذا كنت تقبل بها أم لا ؟ لو كنت في ألمانيا أو سويسرا لعاقبت هذا اللاعب فورا وهددته بالطرد لكن هنا الأمور مختلفة .. أنا أوجه اللاعب دائما دون أن جرحه أو أذكر اسمه أمام الزملاء.

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