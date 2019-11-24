"الخطيب" يجري اتصالًا عاجلًا بـ"تركي آل الشيخ"

24 نوفمبر 2019 - 04:46 م

أجرى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية، كأول اتصال بينهما بعد المصالحة التي تمت بزيارة "آل الشيخ" لـ"الخطيب" في منزله.

الهدف من الاتصال كشف عنه "آل الشيخ" في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك من أجل تهنئته بفوز فريق الهلال السعودي بدروي أبطال آسيا ليتأهل لكأس العالم للأندية ليواجه الترجي التونسي ممثلًا لإفريقيا.

وقال تركي آل الشيخ، إنه تلقى تهنئة وصفها بالغالية كما وصف الكابتن محمود الخطيب بأخيه، بمناسبة فوز الهلال بكأس آسيا، متمنيًا في الوقت ذاته التوفيق للنادي الأهلي المصري.

ومؤخرًا زار تركي آل الشيخ محمود الخطيب في منزله، للإطمئنان عليه بعد إجراء الأخير عملية جراحية في ألمانيا، لمعاناته من آلام في الظهر والعمود الفقري.

وجاءت زيارة "آل الشيخ" كبادرة لتصفية الأجواء بين الطرفين، بعد زيارة مبعوثه الخاص للخطيب لتوصيل رسالة "آل الشيخ" بأنه يريد زيارته وفتح صفحة جديدة، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك.

وفاز الهلال السعودى بلقب بطولة دورى أبطال آسيا عقب فوزه اليوم على أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد.

وكان الهلال السعودي قد حسم مباراة الذهاب أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف، سجله اللاعب أندريه كاريلو من ضربة رأسية قوية.