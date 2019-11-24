  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:48 م
بحث متقدم
محمود خليل الحصري وابنته

ابنة الشيخ الحصري:هذا ما طلبه الرئيس الأمريكي من والدي

تركي آل الشيخ

قرار مفاجئ لـ تركي آل الشيخ بعد فوز الهلال

حوثيون

27 مليار ريال شهريًا حجم الإتاوات الحوثية على اليمنيين

ارشيف

إمام الحرم المكي: الهلال بطلاً لآسيا بفضل دعائى

أمير الكويت

السعيد: ربنا ياخد من عمري ويعطي لأمير الكويت

كاف

بالأسماء.. "كاف" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالقارة

هاني شاكر

هاني شاكر: أخرجت حمو بيكا من السجن .. ويتعامل بأسلوب بلطجي

ارشيف

فى نسخته الجديدة الهلال السعودى بطلاً لآسيا

ارشيف

الرصاصة لا تزال في رأسي.. تفاصيل جديدة عن المصور "عمارنة"

الوليد بن طلال

الوليد بن طلال يجهّز لهذا الأمر بالمملكة

إمام الحرم المكي: الهلال بطلاً لآسيا بفضل دعائى

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

فى نسخته الجديدة الهلال السعودى بطلاً لآسيا

#

لقطات حية من اقتحام «جهيمان» الحرم المكي

#

إمام الحرم السابق: "كان هناك فنانات في عهد النبي"

#

صرف تعويضات ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي

السعودية

اليابان

كأس العالم للأندية

اسيا

السعودي

نشر عادل الكلبانى إمام الحرم المكى السابق، تغريدة بدعائه لفريق الهلال السعودى خلال مواجهته لفريق أمام باوراوا الياباني، فى نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال "الكلبانى" قبل انطلاق المباراة خلال تدوينة له عبر "تويتر": "من أجل أحبابي الهلاليين، إن شاء الله بعد قليل تفرحون".

وبعد انتهاء اللقاء وحسم الهلال لنتيجة المباراة ذهابا وإيابا بنتيجة 3 / صفر، غرد أمام الحرم السابق قائلاً: "شفتوا كيف دعاي جاب لكم الكأس".

ونجح الهلال السعودى فى حسم اللقاء لصالحة  بهدفين أحرزهم سالم الدوسرى فى الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وأضاف فيكتو جوميز الهدف الثاني فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ليتوج الهلال بتلك النتيجة باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى بنسخته الجديدة.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان..للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "شرطة البصرة" تعلن حالة التأهب القصوى
» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة
» هنا الزاهد تكشف عن معنى "التاتو" على كتفها
» أول ظهور لـ فجر السعيد بعد مرضها
» حسين فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مع زوجته السابعة
» الهلال السعودى يتقدم بهدف نظيف بنهائي آسيا
» مصرع 18 شخصًا إثر حادث تصادم طائرة بحي سكني
» شاهد.. رقص حلا شيحة في حفل تامر حسني
» ميزة جديدة لـ فيس بوك تبهر مستخدميها
» أسماء حكام مباريات الغد بالدوري الممتاز
» سمية الألفى: هذا ما حدث لفاروق مع حفيدته قبل وفاته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية