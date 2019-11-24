هاني شاكر: أخرجت حمو بيكا من السجن .. ويتعامل بأسلوب بلطجي

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هاني شاكر
هاني شاكر

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حمو بيكا

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، موقف النقابة من أزمة المطرب الشعبي، حمو بيكا، حيث أكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده، والأمر كله في يد القضاء.

وأوضح الفنان هاني شاكر، أنه وقف بجانب حمو بيكا في عدة مواقف، حيث أرسل له في وقت سابق محامي النقابة لإخراجه من السجن في العيد الماضي، لكنه تطاول عليَّ في النهاية.

وتابع: "أن حمو بيكا رسب في اختبارات النقابة، ورغم ذلك يطالب بحقه في العمل بأسلوب أقل ما يقال عنه "بلطجى"، لذا فالأمر لن يمر ذلك مرور الكرام، موضحًا أن جميع أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية موافقون على هذا القرار"، بحسب صحيفة "الشروق".

وكان قد اشتدت الخلافات بين الفنان حمو بيكا وهاني شاكر، بسبب قرار النقابة بمنع "بيكا" من الغناء، حيث وصل الأمر إلى تهديد الأخير بحرق النقابة، وهو ما أدى إلى تدهور الوضع أكثر .

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