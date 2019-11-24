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على غرار إنستجرام..

ميزة جديدة لـ فيس بوك تبهر مستخدميها

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ميزة جديدة

تحرص شركة "فيس بوك" على تحديث مميزاتها باستمرار، لإرضاء مستخدميها، حيث تعمل "فيس بوك" على تطوير ميزة خاصة على غرار تطبيق "إنستجرام"، وهي ميزة "الأصدقاء المقربون".

وأوضحت شركة "فيس بوك" أن كثيرًا من مستخدمي التطبيق يشعرون بالخوف لمشاركة أشيائهم الخاصة، نظرًا لوجود أصدقائهم وأقربائهم وبعض الأصدقاء المشتركين، إلا أن هذه الميزة قد تجعلك أكثر أمانًا.

وكان تطبيق إنستجرام أطلق ميزة جديدة وأطلقت عليها اسم "الأصدقاء المقربون" مع زر خاص يسمح للمستخدمين بالمشاركة لهم خاصة من خلال "الأستوري".

 وما دفع إنستجرام لتفكير في هذه الميزة أنها وجدت 85% من رسائل المستخدمين الخاصة تذهب إلى بضعة أشخاص محددين، لذا رأت أنه من الأفضل مساعدة المستخدمين على اختيار أولئك المستخدمين بصفتهم أصدقاء مقربين يسهل المشاركة معهم.

من جهتها، أطلقت "فيس بوك" اسم "المفضلون" على ميزتها الجديدة، وهي تسمح للمستخدمين باختيار أصدقاء بعينهم، لتسهيل مشاركة قصصهم اليومية ومنشوراتهم الخاصة.

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