» تعرف على الأمر الذي أصدره شقيق معتز مطر له .. ورد فعل الأخير

24 نوفمبر 2019 - 08:32 ص

كشفت هبة الله محمد - زوجة شقيق الإعلامي الهارب معتز مطر - أن زوجها لم يكن يرضى بأي تصرفات تخص شقيقه.



وأكدت أن زوجها كان يترجى معتز مطر أن يتوقف عما يفعله وألا يتسبب لهم في الأذى بكلامه لكنه لم يكن يرد على الرسائل بأي شكل من الأشكال .



وأشارت إلى أن زوجها بعدما كان يترجاه أصدر له ما يشبه "الأمر" بأن يتوقف وقال له : شيل شيلتك لوحدك متشيلناش معاك.



وأكدت أن الأخير كان يقرأ الرسائل التي ترسلها الأسرة ولا يرد عليهم بأي شكل من الأشكال.



