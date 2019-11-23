» خبير : تطوير الإعلام مرهون بـ 3 أشياء

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الإعلام

السيسي

مصطفى بكرى

سامي عبد العزيز



أكد الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق والخبير الإعلامي، أن خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الدولة تتحدث حول ثلاث قضايا أساسية محورية.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي مصطفى بكري، أن القضايا في خطابات الرئيس تتمثل في الوعي وتجديد الخطاب والإعلام.

 وتابع ، متسائلا "ما الذي يؤخر دعوات الرئيس في إعادة النظر في المنظومة الإعلامية وتطويرها ؟".

وأوضح أنه لن يتم تطوير الإعلام إلا بثلاثة أشياء ، أولها أن يكون هناك سياسة إعلامية يضعها مفكرون وعقول ليست بالضرورة تتولى مناصب وتكون ، والأمر الثاني يجب إنشاء مركز بحوث مستقل حرفي مهني يدرس ويحدد ما الذي يراه الناس، والأمر الثالث هو مركز إعلام مهني عالمي حقيقي.

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