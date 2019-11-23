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محمد دحلان

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أول رد لدحلان على المكافأة التركية لأجل القبض عليه

الحياة السياسية

محمد دحلان
محمد دحلان

عبد القادر وحيد

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أردوغان

تركيا

المكافاة

دحلان

أول رد

في أول رد له عقب المكافأة التركية لمن يدلي بمعلومات عنه طالب محمد دحلان االمسؤول الفلسطيني السابق إنه يقترح أن يدفع أردوغان نفس المبلغ لطبيب نفسي.

وكتب دحلان على حسابه في تويتر :" اقترح على أردوغان أن يدفع الـ 700 ألف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية".

وكانت تركيا قد عرضت جائزة بقيمة 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال محمد دحلان القيادى الفلسطينى والنائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى.

وكانت صحيفة "حرييت" التركية قد ذكرت أن السلطات التركية تعتزم إدراج محمد دحلان، على النشرة الحمراء للمطلوبين.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن وزير الداخلية، سليمان صويلو، فإنه سيتم إدراج دحلان على القائمة الحمراء لملاحقة الإرهابيين التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف أن الوزارة رصدت مكافأة مالية قدرها 4 ملايين ليرة تركية، لمن يدلي يقوم بالإبلاغ عنه.


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