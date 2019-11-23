تفسير رؤيا الرئيس السيسي في المنام

23 نوفمبر 2019 - 11:50 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

رأيت الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء إلى بيتنا بسيارته وتقدمت أنا على حرسه وفتحت باب السيارة له ودخل البيت عندنا.. وشكرا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

رؤيا الرئيس تدل على تغير حياتك للأفضل، وتدل على السعادة والفرحة والأخبار السارة، وسعة الرزق، والارتقاء وعلو المكانة، وتدل على القربة إلى الله سبحانه وتعالى. وتقدمك على الحرس وفتح باب السيارة يدل على قرب تحقيق أمنية دون تعب. ودخول الرئيس عبد الفتاح بيتك فدلالة الاسم يدل على أن الله سيفتح عليك أبواب الخير والرزق. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.