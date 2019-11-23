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أمير سعودي لـ"بن جاسم": علاقتك بالقذافى أفقدت الثقة بالخليج

الحياة السياسية

بن جاسم
بن جاسم

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رسالة قاسية من سيف القذافي لـ حمد بن جاسم

أخبار السعودية

مجلس التعاون

بن مساعد

بن جاسم

وجه الأمير السعودي رسالة قاسية لحمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق عن سبب عدم الثقة التي تسربت إلى مجلس التعاون الخليجي.

وكتب بن مساعد على حسابه: "فعلًا.. الثقة مهزوزة وتحتاج لسنوات.. وأول أسباب اهتزاز هذه الثقة تسجيلك مع القذافي".

وأضاف في رسالته لـ بن جاسم: "ملاحظة.. عندما تقول لا أريد أن أخوض في موضوع ثم تسميه مباشرة فأنت تكون خضت فيه خوضًا غير مسبوق".

يأتي هذا في رده على تدوينة لبن جاسم التي كتب فيها: "علماً أن هذا المجلس في آخر 10 سنوات لم يكن فعالاً كما يطمح له شعب المجلس.. لا أريد أن أخوض في موضوع الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس والتي تحتاج إلى سنوات من إعادة بنائها".

يأتي هذا في الوقت الذي تنتشر فيه دعوات بعودة الثقة للبيت الخليج، وتوقعات واسعة عن فك الحصار عن قطر، وانتهاء الأزمة الخليجية.

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